राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सपा नेता पवन पांडेय का हमला, बोले- ‘अब कहां है बाबा का बुलडोजर, क्यों नहीं हुआ एनकाउंटर?’

अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और धन के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक पवन पांडेय ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब छोटे-छोटे मामलों में बुलडोजर कार्रवाई और सख्त कदम उठाए जाते हैं, तो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।