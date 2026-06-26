चंपत राय और अनिल मिश्रा का श्री राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा, टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार

इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब अयोध्या के पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक पवन पांडेय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में आए चढ़ावे और दान की राशि में करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जून को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था।