‘सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गईं, बड़ी तो अब भी समुद्र में हैं…’ राम मंदिर दान गबन मामले में FIR के बाद अखिलेश का बड़ा हमला

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा और दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर गरमा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और एसआईटी जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कार्रवाई सिर्फ "छोटी मछलियों" तक सीमित रखी गई है, जबकि असली जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।