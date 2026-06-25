अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी में मामले में FIR दर्ज, SIT की रिपोर्ट के बाद हुआ एक्शन

अयोध्या राम मंदिर चंदा एवं चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार को FIR दर्ज हो गई है। SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सबमिट होने के बाद यह कार्रवाई हुई है। FIR में 8 आरोपी बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, FIR में रमाशंकर यादव (टिन्नू), अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष, लवकुश मिश्रा और करुणेश के नाम हैं। चंदा चोरी मामले में गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। FIR में चंपत राय का नाम है या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि SIT जांच के लिए 13 जून को टीम गठित हुई थी। SIT ने प्रारंभिक जांच के बाद 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।