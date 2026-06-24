‘लोग अपना पेट काटकर, पैसा दान देते है, चंदा लूटना आस्था पर खंजर घोपने के बराबर’, अयोध्या राम मंदिर में ‘कागभुसुंडि’ के गायब होने पर भड़की कांग्रेस

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या राम मंदिर में कागभुसुंडि (चांदी का कौआ) गायब होने को लेकर किए गए दावे पर भी पवन खेड़ा ने अपना पक्ष रखा है। पवन खेड़ा ने कहा- हो सकता है वे (अखिलेश यादव) सही कह रहे हों, लेकिन साजिश तभी हो रही है, जब कुछ है। बिना आग के धुआं नहीं निकलता है।