24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

‘लोग अपना पेट काटकर, पैसा दान देते है, चंदा लूटना आस्था पर खंजर घोपने के बराबर’, अयोध्या राम मंदिर में ‘कागभुसुंडि’ के गायब होने पर भड़की कांग्रेस

Ram Mandir Theft case: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर (World Famous Ram Mandir) में चढ़ावा एवं चंदा चोरी मामले में हर रोज नए-नए दावे सामने आ रहे हैं। अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या है पूरा माममा? आइए जानते हैं…
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Vinay Shakya

Jun 24, 2026

ayodhya Ram Mandir Scam

अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी मामले पर पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया (फोटो- पत्रिका)

Pawan Khera Reaction on Ram Mandir Theft: राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावा एवं चंदा चोरी मामले की जांच जारी है। SIT ने राम मंदिर में हुए गबन की जांच की प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। राम मंदिर में चंदा एवं चढ़ावा चोरी से जुड़े नए-नए दावे सामने आने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है।

क्या बोले पवन खेड़ा?

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा- लोग अपना पेट काटकर, पैसा बचाकर तीर्थ जाते हैं और वहां दान पात्र में डालते हैं। लोगों की मेहनत की कमाई के पैसे लूटना, उनकी आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है।

पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर लगे उज्जैन में जमीन खरीदने के आरोप पर भी प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा कि मोहन यादव पर जो भी आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि सबके सामने सच आए।

कांग्रेस नेता बोले- बिना आग के धुआं नहीं निकलता

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या राम मंदिर में कागभुसुंडि (चांदी का कौआ) गायब होने को लेकर किए गए दावे पर भी पवन खेड़ा ने अपना पक्ष रखा है। पवन खेड़ा ने कहा- हो सकता है वे (अखिलेश यादव) सही कह रहे हों, लेकिन साजिश तभी हो रही है, जब कुछ है। बिना आग के धुआं नहीं निकलता है।

यहां तो आग भी बड़ी है। पवन खेड़ा ने आगे कहा, यही वजह है कि RSS ने खुद को रजिस्टर नहीं कराया है। राम मंदिर में SIT जांच पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कैसे गठित हुई और किसको रिपोर्ट दी? यह सब छोड़िए। इस मामले में बड़ी मछलियां बचकर निकल जाएंगी।

क्या है 'कागभुसुंडि' चोरी मामला?

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि राम मंदिर में दान में दिया गया चांदी का कागभुसुंडि (कौआ) चोरी हो गया है। अखिलेश ने लिखा- कागभुसुंडि के चोरी हो जाने की खबर निंदनीय है। अखिलेश ने कहा कि भगवान के प्रति आस्था के नाम पर आए दान में इस तरह की हेराफेरी बेहद गंभीर और निंदनीय है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

political

political news

राम मंदिर

SP national president Akhilesh Yadav

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 03:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / ‘लोग अपना पेट काटकर, पैसा दान देते है, चंदा लूटना आस्था पर खंजर घोपने के बराबर’, अयोध्या राम मंदिर में ‘कागभुसुंडि’ के गायब होने पर भड़की कांग्रेस

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अरविंद केजरीवाल बोले- UP द्वारा बनायी गई SIT फर्जी, राम मंदिर मामले में FIR करके ED और CBI को क्यों नहीं सौंपा मामला?

Shri Ram Temple Ayodhya
अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर ‘दान चोरी’ विवाद पर कांग्रेस का हमला, सलमान खुर्शीद बोले- आस्था से बड़ा पैसा तो नहीं हो गया?

Ram Mandir Donations case News
अयोध्या

श्रीराम मंदिर अयोध्या दान पात्र में चोरी: एसआईटी ने इन क्षेत्रों में पकड़ी खामियां

श्री राम मंदिर दानपात्र विवाद, फोटो सोर्स- X Shri Ram Mandir Ayodhya
अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामला: चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव सवालों के घेरे में, SIT जांच में FIR समेत कई बड़ी सिफारिशें

Ram Mandir Donations case News
अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे मामले पर योगी सरकार ने जारी किया नया अपडेट, कहा- आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करें

Ram Mandir SIT Report, Ayodhya News, UP Government, CM Yogi Adityanath, SIT Investigation, Fake News,
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.