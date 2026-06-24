‘चंदा चोर नेपाल न भाग जाएं’, राम मंदिर चंदा चोरी पर अखिलेश यादव बोले- देश के सभी बॉर्डर बंद करो वरना, फरार हो जाएंगे आरोपी

Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करके इस मामले की जांच कर रही SIT की कार्यप्रणाली पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बिना FIR के हो रही इस जांच को 'बिना तीर की कमान' करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने रामलला को दान में मिले कागभुसुंडि के गायब होने की खबर पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आरोपियों को देश छोड़ कर भागने से रोकने के लिए भी मांग की है।