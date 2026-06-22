Ram Mandir Donation Scam: रामलला के चढ़ावे की गिनती में लापरवाही, न ड्रेस कोड, न तलाशी, SIT जांच में मिली कई खामियां

Ram Mandir News: राम मंदिर में रामलला को चढ़ाए गए दान और चंदे की चोरी के मामले में विशेष जांच दल (SIT) की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि दान पेटी से निकाले गए नोटों की गिनती के दौरान सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की जा रही थी। न तो कर्मचारियों की ठीक से चेकिंग होती थी और न ही उनके लिए कोई सख्त ड्रेस कोड लागू था। सबसे बड़ी लापरवाही यह सामने आई है कि मंदिर के पवित्र चढ़ावे को गिनने का काम निजी सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारियों को ठेके पर लेकर कराया जाता था।