धीरज रखिए! ‘जेल में न पीसी कर पाएंगे, न ट्विटर चलेगा’, ‘गोमती रिवर फ्रंट घोटाले’ में OP राजभर ने सपा प्रमुख को घेरा

Gomti River Front Scam: उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा और सनसनीखेज हमला बोला है। राजभर ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सोशल मीडिया पर 'सत्यमेव जयते: गोमती रिवर फ्रंट, सैफई परिवार का भ्रष्टाचार पार्ट-1' का एक पीला पोस्टर साझा किया है। राजभर ने 'गोमती रिवर फ्रंट घोटाले' से लेकर 'अतीक अहमद के काले धन' और नोटबंदी तक का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को सीधे जेल भेजने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जेल में न तो एसी मिलेगा और न ही ट्विटर चलाने की सुविधा मिलेगी।