UP News: ‘दिमाग हिल गया है, इनका इलाज करवाओ’, OP राजभर के लिए रामजी लाल सुमन का विवादित बयान, कहा- उन्हें पागलखाने भेज दो

वरिष्ठ सपा नेता रामजी लाल सुमन से ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी को लेकर सवाल पूछा गया तो वह भड़क गए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आप मुझसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सवाल पूछ रहे हैं जिसके बयानों में ना तो कोई निरंतरता है और ना ही उनकी कोई विश्वसनीयता बची है। सपा नेता ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सुबह क्या बोलते हैं और शाम होते होते क्या कहेंगे? यह बात तो कोई भी नहीं जानता है। उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।