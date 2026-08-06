Lucknow Kanpur Expressway: 4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे, सड़क सुखाने के लिए लगे पंखे! कांग्रेस और अखिलेश यादव ने BJP को घेरा

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि जनता के हजारों करोड़ रुपये खर्च कर बनाई गई सड़क कुछ ही दिनों में मरम्मत की स्थिति में पहुंच गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं हुई हैं और बरसाती पानी सुखाने के लिए पंखों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार की तस्वीर पेश करता है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि जनता के 4,200 करोड़ रुपये खर्च कर बनाई गई सड़क दो दिन भी नहीं टिक सकी और अब उसे पंखों से सुखाया जा रहा है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया।