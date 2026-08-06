‘रोज बदल रही PDA की परिभाषा!’ अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर का तीखा तंज

अखिलेश यादव के PDA अभियान पर टिप्पणी करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब पीडीए के जरिए सार्वजनिक जीवन में बदलाव लाने की कोशिश का अंत हो गया है। जब से हमने उनके पीडीए का पूरा अर्थ उजागर करना शुरू किया है कि इसका मतलब अहीर पीटेंगे और अल्पसंख्यक तुम्हें पीटेंगे है। उन्होंने कहा कि वे कभी पीडीए का मतलब पंडित बताते हैं, तो कभी वे 'ए' का मतलब पिछड़ी जातियां। अब जब 'पीडी' पंडित बन गया है, तो वे ठाकुर, भूमिहार भी कहने लगे हैं, इसमें ये भी शामिल हैं। पिछड़ी जातियों और दलितों की बात करें, तो मान लीजिए कि उनकी नजर में वे सब बेकार हैं। इसलिए हर दिन परिभाषाओं को इस तरह बदलना इस बात का सबूत है कि वे किसी एक मुद्दे पर टिक नहीं सकते। हर दिन वे एक नया मुद्दा लेकर आते हैं।