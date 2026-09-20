सरकारी नौकरी को लेकर ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले- युवाओं को लगातार मिलते रहेंगे नियुक्ति पत्र

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की ओर से अब तक 9.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र युवाओं को दिए जा चुके हैं। उन्होंने नियुक्तियों को युवाओं की मेधा, बुद्धि और कौशल से जोड़ते हुए कहा कि इसी आधार पर उन्हें अवसर दिया गया है। उनके बयान के मुताबिक, नियुक्तियों की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। सरकार की ओर से इसे लेकर लगातार ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर नियुक्ति देने का क्रम आगे भी जारी रहेगा।