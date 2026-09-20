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सरकारी नौकरी को लेकर ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले- युवाओं को लगातार मिलते रहेंगे नियुक्ति पत्र

Brajesh Pathak Latest News: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब तक 9.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले 6 महीने में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं होने देने की बात भी कही गई है।
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लखनऊ

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Harshul Mehra

Sep 20, 2026

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डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Brajesh Pathak Latest News: लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करती है। उनके मुताबिक, अब तक 9.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र युवाओं को दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों में युवाओं को उनकी मेधा, बुद्धि और कौशल के आधार पर अवसर दिया गया और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दी गई।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य आने वाले 6 महीने में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को देना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।

9.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल चुके नियुक्ति पत्र

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की ओर से अब तक 9.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र युवाओं को दिए जा चुके हैं। उन्होंने नियुक्तियों को युवाओं की मेधा, बुद्धि और कौशल से जोड़ते हुए कहा कि इसी आधार पर उन्हें अवसर दिया गया है। उनके बयान के मुताबिक, नियुक्तियों की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। सरकार की ओर से इसे लेकर लगातार ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर नियुक्ति देने का क्रम आगे भी जारी रहेगा।

छह महीने में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का लक्ष्य

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब आने वाले 6 महीने में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इस दौरान युवाओं को उनकी बुद्धि, कौशल और विवेक के आधार पर अवसर देने की बात कही गई है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देगी। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही है जब सरकार की ओर से युवाओं को सरकारी नियुक्तियां देने के अगले लक्ष्य पर जोर दिया जा रहा है।

नियुक्तियों में गड़बड़ी नहीं होने देने का दावा

ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गड़बड़ी ना होने देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन्हें उनकी मेधा, बुद्धि और कौशल के आधार पर अवसर मिला है। उन्होंने आगे भी इसी तरह नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की बात कही। उनके मुताबिक, आने वाले समय में भी युवाओं को सरकारी नौकरी देने का क्रम जारी रहेगा और इस प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में युवाओं को लेकर बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार अगले छह महीने में एक लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएगी। हर सप्ताह अलग-अलग स्टेज में ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम ने युवाओं को आश्वस्त किया कि यूपी में पहले कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की गई थी।

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सीएम योगी के इस वादे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कितना झूठ और प्रपंच करते हैं। 2017 और 2022 में 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, अब चुनाव से छह महीने पहले एक लाख देने की बात कर रहे हैं। 49 लाख नौकरियां कहां चली गईं?

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Updated on:

20 Sept 2026 05:45 pm

Published on:

20 Sept 2026 05:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सरकारी नौकरी को लेकर ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले- युवाओं को लगातार मिलते रहेंगे नियुक्ति पत्र

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