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बहुत चैलेंजिंग होगा, 2019 और 2022 का इलेक्शन नहीं है- UP चुनाव को लेकर बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi: अगले साल यानी कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दल मजबूत करने में जुटी हैं। गठबंधन को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा…
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लखनऊ

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Saurabh Mall

Sep 20, 2026

Asaduddin Owaisi

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो-IANS)

UP Assembly Election 2027:AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा- ‘यूपी असेंबली इलेक्शन नजदीक है। लेकिन यह 2014 का इलेक्शन नहीं होगा, न ही 2017, न 2019 का इलेक्शन, न 2022 का इलेक्शन। यह बिल्कुल अलग इलेक्शन होने वाला है। और बहुत चैलेंजिंग भी होगा क्योंकि BJP ने अपने किए वादे पूरे नहीं किए हैं। जब समाजवादी पार्टी पावर में थी, तो Y नॉर्म था। अब, T यहां नॉर्म है, और उससे आगे, गवर्नेंस गुड गवर्नेंस नहीं है। आपके (BJP) कानून राज में कई गरीब लोगों की जमीन छीन ली गई है। इसलिए, डेवलपमेंट के बहुत सारे इश्यू हैं। बिजली बहुत बड़ा इश्यू है। कोई फर्क नहीं है। पहले जो होता था वह यह था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक अलग तरह की गुंडागर्दी होती थी। कोई और करता था। अब इनके सरकार में एक अलग तरह की गुंडागर्दी हो रही है। यह किसी के लिए भी आसान इलेक्शन नहीं होगा। यह होने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक अलग चुनाव…SIT रिपोर्ट (राम मंदिर गबन मामले की) जनता के सामने क्यों नहीं आती? सरकार इसे क्यों नहीं जारी करती? और उन लोगों को बेल क्यों मिल रही है? उन्हें बेल कैसे मिल रही है? यह अजीब है। यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा।’

हम नहीं चाहते कि UP में तीसरी बार BJP की सरकार बने: AIMIM चीफ

उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए गठबंधन की संभावना पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा- ‘हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार BJP की सरकार बने। अगर कोई नहीं चाहता कि BJP सरकार बनाए, तो वे हमसे बात कर सकते हैं। हम BJP को सत्ता में आने से रोकने के लिए आपके साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि आप अकेले BJP को नहीं रोक सकते। हमने बिहार में भी यही कहा था। और हमारे प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान ने सिर्फ RJD या कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि CPI और कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी।’

आप BJP को रोकना चाहते हैं, तो आकर हमसे बात करें: AIMIM चीफ

‘हमने कहा, ‘प्लीज़ हमें छह सीटें दीजिए।’ लेकिन वे नहीं माने…हमारी पार्टी का संगठन काफी मजबूत हो गया है। हमारी लीडरशिप जमीनी स्तर पर उभरी है, और हमारे नेताओं का जमीन से गहरा जुड़ाव है। पार्टी अपनी तरफ से कड़ी मेहनत कर रही है। हम किससे बात कर रहे हैं या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। अगर आप BJP को रोकना चाहते हैं, तो आकर हमसे बात करें। हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। अब, अगर वे नहीं चाहते, तो भी ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि कौन BJP को रोकना चाहता है और कौन उसे सफल होने में मदद करना चाहता है…’

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Updated on:

20 Sept 2026 05:01 pm

Published on:

20 Sept 2026 04:59 pm

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