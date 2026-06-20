UP News: अब छिप नहीं पाएगी शत्रु संपत्ति! तैयार होगा डिजिटल खाका, पॉलीगॉन मैपिंग से हर इंच पर रहेगी सरकार की नजर

UP News: अलीगढ़जनपद में मौजूद अरबों रुपये मूल्य की शत्रु संपत्तियों का अब हाई-टेक तरीके से डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इन संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए पॉलीगॉन मैपिंग और जियो-कोऑर्डिनेट तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने का फैसला किया है। इसके जरिए जमीन के वास्तविक आकार, क्षेत्रफल और सीमाओं का सटीक डिजिटल दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की हेराफेरी या अवैध कब्जे की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।