Aligarh Murder Case: प्रेम संबंधों के विवाद में युवक की हत्या, दो दिन तक बेड के नीचे छिपाए रखा शव

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अमित जवां क्षेत्र में मजदूरी करता था और उसका एक महिला से संपर्क था। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच के बाद पुलिस का शक महिला कल्पना पर गया। पूछताछ में महिला ने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस के मुताबिक, अमित के महिला से पहले से संबंध थे। बाद में महिला की दोस्ती एक अन्य युवक लोकेश से हो गई। घटना वाली रात जब अमित महिला के घर पहुंचा, तब वहां लोकेश भी मौजूद था। इसी दौरान तीनों के बीच विवाद शुरू हो गया।