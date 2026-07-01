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सपने में आई पत्नी, पति से बोली- मेरी मौत का बदला लो फिर पति ने डॉक्टर पर बोल दिया हमला

UP Man Attacks Doctor : अलीगढ़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सपने में आई मृत पत्नी के कहने पर पति ने दोस्तों के साथ मिलकर डॉक्टर पर बोला हमला, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार।
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अलीगढ़

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Avaneesh Kumar Mishra

Jul 01, 2026

Aligarh crime news

Aligarh crime news : अलीगढ़ में पत्नी की मौत के बाद पति ने डॉक्टर से लिया बदला, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी की मौत के बाद एक व्यक्ति ने सपने में मिले कथित संदेश के आधार पर डॉक्टर से बदला लेने की ठान ली। आरोपी का दावा है कि उसकी दिवंगत पत्नी कई दिनों से सपने में आकर उसे डॉक्टर से बदला लेने को कह रही थी। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, देहलीगेट क्षेत्र के मौलवी नगला निवासी ललित की पत्नी लंबे समय से बीमार थी। इलाज के दौरान वह 15 मई को एलमपुर गड़िया स्थित विनीत कुमार की क्लीनिक पर भी गई थी। बाद में उसका उपचार अन्य डॉक्टरों से भी कराया गया, लेकिन 31 मई को उसकी मौत हो गई।

पत्नी की मौत के बाद ललित मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगा। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी पत्नी लगातार सपनों में आकर उससे कहती थी कि उसकी मौत गलत इलाज की वजह से हुई है और वह अभी तक उसका बदला नहीं ले पाया है।

पति ने किया डॉक्टर पर हमला

ललित का कहना है कि पत्नी की मौत के बाद उसके मन में डॉक्टर के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी की मौत के लिए क्लीनिक संचालक जिम्मेदार है। उसने अपने दोस्त प्रदीप और कुछ अन्य लोगों से संपर्क किया और कथित तौर पर डॉक्टर को सबक सिखाने की योजना बनाई।

इसके बाद सभी लोग क्लीनिक पहुंचे और डॉक्टर विनीत कुमार के साथ मारपीट की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। जांच के बाद बन्नादेवी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी ललित और उसके साथी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया।

बन्नादेवी इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि पत्नी की मौत को लेकर आरोपी के मन में पहले से रंजिश थी। उसी के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चिकित्सक पर हमला किया। मामले की जांच की जा रही है और कानूनी कार्रवाई जारी है।

इलाज को लेकर उठे सवाल

पुलिस का कहना है कि महिला का इलाज केवल एक क्लीनिक पर नहीं, बल्कि अन्य चिकित्सकों के यहां भी कराया गया था। ऐसे में मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि बिना मेडिकल जांच के नहीं की जा सकती। यदि किसी को इलाज में लापरवाही का संदेह था तो उसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद थे, लेकिन हमला करना अपराध है।

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Published on:

01 Jul 2026 03:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / सपने में आई पत्नी, पति से बोली- मेरी मौत का बदला लो फिर पति ने डॉक्टर पर बोल दिया हमला

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