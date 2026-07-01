सपने में आई पत्नी, पति से बोली- मेरी मौत का बदला लो फिर पति ने डॉक्टर पर बोल दिया हमला

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी की मौत के बाद एक व्यक्ति ने सपने में मिले कथित संदेश के आधार पर डॉक्टर से बदला लेने की ठान ली। आरोपी का दावा है कि उसकी दिवंगत पत्नी कई दिनों से सपने में आकर उसे डॉक्टर से बदला लेने को कह रही थी। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।