वंदना सिंह: पिता रिटायर्ड लेखपाल, मां गृहणी, बेटी बनी बीएड प्रदेश टॉपर, नितिन पचौरी दूसरे स्थान पर

UP State Topper From Aligarh: .अलीगढ़ की वंदना सिंह ने उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कियाहै। उन्होंने 400 में 359 अंक हासिल किया है । वंदना सिंह के पिता रिटायर्ड लेखपाल हैं और मां घरेलू महिला है। उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी से बातचीत के दौरान वंदना सिंह काफी खुश नजर आईं। उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह प्रदेश में टॉपर है अपनी सफलता का श्रेय वंदना सिंह ने अपनी माता-पिता को दिया है। इसके साथ ही अलीगढ़ के ही रहने वाले नितिन पचौरी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बच्चों को शिक्षा देते हैं।