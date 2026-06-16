आईएमडी लेटेस्ट अपडेट: ताकतवर अल नीनो हुआ सक्रिय, इन जिलों में आंधी तूफान, बिजली गिरने का पूर्वानुमान

El Nino IMD Update: मौसम विशेषज्ञों ने ताकतवर अल नीनो के सक्रिय होने की संभावना जताई है। जिसके कारण बारिश में कमी आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। प्रमुख वैश्विक संस्थानों ने इस संबंध में चेतावनी दी है कि अल नीनो का प्रबल रूप का असर मानसून 2026 के अंत तक देखने को मिलेगा। इधर मौसम विभाग ने झांसी मंडल के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज जालौन, उरई, हमीरपुर सहित आसपास के जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्री मानसून बारिश का असर देखने को मिलेगा। बूंदाबांदी के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। ‌ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। लोगों को पेड़ के नीचे और खुले में ना रहने की सलाह दी गई है।