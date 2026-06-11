यूपी में 45.4 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म! मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत समेत 40 जिलों में आंधी-बारिश की सूचना

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 12 जून के तापमान में 2 डिग्री की कमी आएगी। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 24 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात की शुरुआत भी बारिश से होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेगी। 40 प्रतिशत बारिश हो सकती है। जिससे बांदा में भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।