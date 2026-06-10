उधम सिंह नगर में नीले ड्रम ने खोली सास-बहू की पोल पट्टी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, नेटवर्क की तलाश

स्थानीय लोगों का कहना है कि रम्पुर के घनी बस्ती में लंबे समय से कच्ची दारू का व्यापार चल रहा था। पुलिस आई थी लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता था। इससे पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। जिस हिसाब से शराब को जमीन के अंदर ड्रम में छुपा कर रखा गया था।उससे यह बात साबित होती है कि काफी लंबे समय से कच्ची दारू की बिक्री का काम चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इससे कई लोगों के घर भी बिगड़ रहे थे।