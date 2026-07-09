‘सपा को कब्रिस्तान से प्यार, उन्हें राम मंदिर और विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता’, सीएम योगी ने विपक्ष को सुनाई खरी-खोटी

अपने एक दिवसीय यात्रा पर बांदा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और इस दौरान जमकर प्रदेश में लूटपाट की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को कब्रिस्तान प्यार है, इसीलिए अयोध्या स्थित भव्य श्री राम मंदिर और चित्रकूट व वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम का विकास उनकी आंखों में चुभ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने हिंदू और सनातन की संस्कृति को कोसना और अपमान करना अपने जहन में उतार लिया है। इसीलिए उन्हें ना राम मंदिर अच्छा लगता है और ना ही काशी विश्वनाथ धाम।