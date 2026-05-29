Weather Update: बांदा समेत 35 जिलों पर तूफानी आंधी का खतरा, 90 KM प्रति घंटा होगी रफ्तार

मौसम विभाग के अनुसार बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ समेत बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। इसके अलावा वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में भी तेज धूलभरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है।गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में भी खराब मौसम को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी में भी तेज हवाओं का असर दिखाई दे सकता है।