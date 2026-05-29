CM Yogi Relief Operation : यूपी में आंधी-बारिश का कहर, सीएम योगी ने राहत और मुआवजे के दिए सख्त आदेश

प्रदेश सरकार और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रदेशभर में लोग अब मौसम के अगले रुख पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द हालात सामान्य होने की उम्मीद कर रहे हैं।