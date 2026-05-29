Lucknow Crime: हजरतगंज में बियर पार्टी बनी खूनी विवाद, युवक को गोली मारने वाला आरोपी हिरासत में

Firing In Lucknow : दोस्तों संग बियर पार्टी के दौरान कहासुनी बनी खूनी विवाद, पुलिस ने आरोपी को घंटों में दबोचा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow Beer Party Dispute: राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके हजरतगंज में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक को गोली मार दिए जाने की सूचना सामने आई। गोली लगने से घायल युवक की पहचान विभु शुक्ला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विभु अपने तीन साथियों के साथ बैठकर बीयर पी रहा था, तभी किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने तमंचा निकालकर गोली चला दी। गोली विभु शुक्ला के पैर में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए पहले सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक घटना हजरतगंज थाना क्षेत्र की है। देर रात विभु शुक्ला अपने तीन दोस्तों के साथ बैठकर बीयर पी रहा था। शुरुआत में माहौल सामान्य था, लेकिन बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज और धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। इसी दौरान एक युवक ने अचानक हथियार निकाल लिया और गुस्से में फायरिंग कर दी। गोली चलते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। गोली विभु शुक्ला के पैर में लगी और वह दर्द से मौके पर ही गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग डर के कारण इधर-उधर भागने लगे।
राजधानी के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में शामिल हजरतगंज में गोली चलने की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देर रात सड़क पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनाव जैसा माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की।
गोली लगने के बाद घायल विभु शुक्ला को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन स्थिति को देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार गोली पैर में लगी है और फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। अस्पताल में घायल युवक के परिजनों और दोस्तों की भीड़ लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग घबराए हुए अस्पताल पहुंचे।
घटना के बाद लखनऊ पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। हजरतगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। इसी आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर गोली चलाने के आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और घटना में इस्तेमाल हथियार की भी तलाश की जा रही है।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद अचानक हुआ या पहले से किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य भी जुटाए हैं। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया ताकि हर पहलू की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके।
हजरतगंज जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में गोलीबारी की घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस इलाके में दिन-रात भारी पुलिस व्यवस्था रहती है, वहां खुलेआम फायरिंग की घटना ने लोगों को चौंका दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजधानी में लगातार बढ़ती ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं। लोग अब सार्वजनिक स्थानों पर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक से पूछताछ जारी है और मामले में जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल घायल युवक का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है।
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