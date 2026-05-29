Lucknow Crime: हजरतगंज में बियर पार्टी बनी खूनी विवाद, युवक को गोली मारने वाला आरोपी हिरासत में

सूत्रों के मुताबिक घटना हजरतगंज थाना क्षेत्र की है। देर रात विभु शुक्ला अपने तीन दोस्तों के साथ बैठकर बीयर पी रहा था। शुरुआत में माहौल सामान्य था, लेकिन बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज और धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। इसी दौरान एक युवक ने अचानक हथियार निकाल लिया और गुस्से में फायरिंग कर दी। गोली चलते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। गोली विभु शुक्ला के पैर में लगी और वह दर्द से मौके पर ही गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग डर के कारण इधर-उधर भागने लगे।