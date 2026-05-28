Badi Kali Temple: लखनऊ की चौक बड़ी काली जी मंदिर के पास आग, प्रसाद की दुकान जलकर पूरी राख

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। चौक इलाके की संकरी गलियों और भीड़ भाड़ के कारण दमकल कर्मियों को मौके तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल अधिकारियों का कहना है कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, अन्यथा आग आसपास की अन्य दुकानों तक भी फैल सकती थी। इलाके में कई छोटी दुकानें एक-दूसरे से सटी हुई है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी।