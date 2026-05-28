Badi Kali Temple: लखनऊ की चौक बड़ी काली जी मंदिर के पास आग, प्रसाद की दुकान जलकर पूरी राख

शॉर्ट सर्किट से मची अफरा-तफरी, दमकल टीम की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Badi Kali Temple Short Circuit: राजधानी Lucknow के पुराने और व्यस्त इलाके चौक में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब प्रसिद्ध Badi Kali Ji Temple परिसर के पास स्थित एक प्रसाद की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा सामान धू-धू कर जलने लगा। घटना के बाद इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और आसपास मौजूद दुकानदारों एवं श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा प्रसाद, सजावटी सामान और अन्य सामग्री कुछ ही देर में जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
स्थानीय लोगों के अनुसार घटना उस समय हुई जब मंदिर परिसर और आसपास के बाजार में लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। अचानक दुकान के भीतर से धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही पलों में आग की तेज लपटें निकलने लगीं।
आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। दुकानदार अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालने लगे जबकि कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने शुरुआत में अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई।
घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। चौक इलाके की संकरी गलियों और भीड़ भाड़ के कारण दमकल कर्मियों को मौके तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल अधिकारियों का कहना है कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, अन्यथा आग आसपास की अन्य दुकानों तक भी फैल सकती थी। इलाके में कई छोटी दुकानें एक-दूसरे से सटी हुई है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी।
आग की घटना में प्रसाद की दुकान में रखा हजारों रुपये का सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। दुकान मालिक के अनुसार दुकान में प्रसाद, पूजा सामग्री, मिठाई और अन्य सामान रखा हुआ था, जो आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद दुकानदार काफी परेशान नजर आया। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और नुकसान का आकलन कर उचित मदद देने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के मौसम में लगातार बिजली के तारों पर दबाव बढ़ने से शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में बिजली व्यवस्था की नियमित जांच बेहद जरूरी है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके को खाली कराया गया। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा न आए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए स्थिति को सामान्य बनाए रखा। घटना के दौरान कुछ समय के लिए इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ।
बड़ी काली जी मंदिर परिसर के आसपास हमेशा श्रद्धालुओं और दुकानदारों की भीड़ रहती है। आग लगने की घटना के बाद मंदिर में दर्शन करने आए लोगों में भी भय का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन और पुलिस की तत्परता से स्थिति जल्द नियंत्रित कर ली गई। श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग थोड़ी और फैल जाती तो आसपास की दुकानों और मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंच सकता था।
पुराने लखनऊ के चौक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में आग की घटनाएं हमेशा चिंता का विषय रही हैं। संकरी गलियां, एक-दूसरे से सटी दुकानें और पुराने बिजली के तार हादसों का खतरा बढ़ा देते हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कई बार बिजली की खराब वायरिंग और ओवरलोडिंग की शिकायतें की जाती हैं, लेकिन समय पर सुधार नहीं होने से हादसों की आशंका बनी रहती है।
इस हादसे में सबसे राहत की बात यह रही कि कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। आग लगने के समय दुकान के आसपास मौजूद लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने दमकल विभाग तथा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। लोगों का कहना है कि यदि राहत दल समय पर मौके पर नहीं पहुंचता तो नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता था। फिलहाल आग पूरी तरह बुझा दी गई है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच देर तक चर्चा का माहौल बना रहा।
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