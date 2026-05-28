BJP संगठन में फेरबदल को लेकर ताजा अपडेट; 50 फीसदी नए चेहरों को मिलेगा मौका! यूपी में बदले जाएंगे क्षेत्रीय अध्यक्ष?

BJP organization Change Update In UP: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी कर रही है। लंबे समय से लंबित संगठनात्मक फेरबदल को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी राज्य स्तर से लेकर क्षेत्रीय इकाइयों तक व्यापक बदलाव करने की योजना बना चुकी है।