भाजपा में अब करंट नहीं रहा, अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बिजली संकट से फेक एनकाउंटर तक सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (File Photo- Patrika)
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने बिजली संकट, कानून-व्यवस्था और समर्थित समर्थित समर्थकों को लेकर प्रदेश सरकार को स्थिरता पर ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने पोस्ट और प्रेस वार्ता में कहा कि जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर पीडीए वर्ग के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा सरकार पर कई समर्थकों को लेकर हमला बोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने लिखा कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को हमेशा के लिए धो-पटककर देगी। उन्होंने बिजली संकट को ''महाविद्युत आपदा'' मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष किया।
अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में बिजली मंत्री शामिल होते हैं या नहीं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर दोनों साथ बैठते हैं। तो सरकार को उनकी एक तस्वीर जारी करनी चाहिए। ताकि जनता को यह भरोसा हो सके कि सरकार के भीतर सब ठीक है।
सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के समय बिजली उपकेंद्रों पर पीएसी तैनात करनी पड़ रही है। जबकि भाजपा के विधायक और सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ शिकायतें लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता में सरकार को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश में कथित फेक एनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी छवि मजबूत दिखाने के लिए एनकाउंटर की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि कई परिवारों ने इस बारे में शिकायत की है और सरकार की मर्जी से कार्रवाई हो रही है।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि पीडीए वर्ग यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं वर्गों को निशाना बनाकर फर्जी कार्रवाई की जा रही है। सपा प्रमुख ने जौनपुर के एक पुजारी से जुड़े कथित एनकाउंटर मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने संघर्ष कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है।
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