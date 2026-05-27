भाजपा में अब करंट नहीं रहा, अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बिजली संकट से फेक एनकाउंटर तक सरकार को घेरा

सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के समय बिजली उपकेंद्रों पर पीएसी तैनात करनी पड़ रही है। जबकि भाजपा के विधायक और सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ शिकायतें लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता में सरकार को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश में कथित फेक एनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी छवि मजबूत दिखाने के लिए एनकाउंटर की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि कई परिवारों ने इस बारे में शिकायत की है और सरकार की मर्जी से कार्रवाई हो रही है।