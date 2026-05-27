UP में बम ब्लास्ट की साजिश रच रहे 4 आतंकी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हैंडलर्स से हो रही थी बात

उत्तर प्रदेश ATS और STF ने आतंकी साजिश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ATS और STF ने संयुक्त कार्रवाई में 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी संदिग्ध बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। सभी संदिग्ध सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े थे।