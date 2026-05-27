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UP में बम ब्लास्ट की साजिश रच रहे 4 आतंकी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हैंडलर्स से हो रही थी बात

उत्तर प्रदेश ATS और STF ने ब्लास्ट की साजिश रच रहे 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आतंकी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे।

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लखनऊ

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Vinay Shakya

May 27, 2026

Terrorist arrested in Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार (सांकेतिक इमेज)

उत्तर प्रदेश ATS और STF ने आतंकी साजिश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ATS और STF ने संयुक्त कार्रवाई में 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी संदिग्ध बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। सभी संदिग्ध सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े थे।

यूपी और उत्तराखंड के निवासी हैं संदिग्ध

गिरफ्तार किए गए संदिग्ध उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के निवासी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए 2 संदिग्ध यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं और एक मुजफ्फरनगर का निवासी है। वहीं, एक संदिग्ध उत्तराखंड के हरिद्वार का निवासी है।

(नोट- खबर अपडेट की जा रही है)

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Published on:

27 May 2026 08:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP में बम ब्लास्ट की साजिश रच रहे 4 आतंकी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हैंडलर्स से हो रही थी बात

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