UPSSC Pharmacist Exam: अब 29 जून को होगी फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा, पुरानी तारीख टली

UPSSC ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत फार्मासिस्ट के 564 रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी। आयोग ने इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की थी। भर्ती परीक्षा के आवेदन में संशोधन की सुविधा 7 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध थी। यूपीएसएससी PET-2025 उत्तीर्ण उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए पात्र हैं। यह भर्ती प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर है।