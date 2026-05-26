Eid-ul-Adha 2026: UP में बकरीद की छुट्टी का कन्फ्यूजन खत्म, सरकार ने 28 मई को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश

मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रमुख सचिव एसबीएस रंगा राव ने आदेश जारी करके बकरीद की छुट्टी के संबंध में जानकारी दी है। रंगा राव ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2026 के अवकाश कैलेंडर में क्रमांक-12 पर 27 मई (बुधवार) को बकरीद की छुट्टी घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश में बकरीद 28 मई (गुरुवार) को मनाई जाएगी, इसलिए 27 मई की छुट्टी को रद्द करते हुए 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।