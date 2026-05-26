26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Eid-ul-Adha 2026: UP में बकरीद की छुट्टी का कन्फ्यूजन खत्म, सरकार ने 28 मई को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश

बकरीद (Bakrid) की छुट्टी को लेकर CM योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक, अब उत्तर प्रदेश में बकरीद (Eid al-Adha) की छुट्टी 28 मई को रहेगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 26, 2026

Bakrid 2026 holiday

UP में 28 मई को होगी बकरीद की छुट्टी (Image: Patrika)

Eid al-Adha 2026: उत्तर प्रदेश में बकरीद (ईद-उल-अजहा) की छुट्टी का कन्फ्यूजन अब खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने आधिकारिक रूप से छुट्टी की तारीख संशोधित कर 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। पहले सरकारी कैलेंडर में 27 मई की तारीख तय थी, लेकिन चांद दिखने पर तारीख बदल गई। सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रमुख सचिव एसबीएस रंगा राव ने आदेश जारी करके इसकी जानकारी दी है।

27 मई की छुट्टी रद्द, 28 मई को अवकाश

मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रमुख सचिव एसबीएस रंगा राव ने आदेश जारी करके बकरीद की छुट्टी के संबंध में जानकारी दी है। रंगा राव ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2026 के अवकाश कैलेंडर में क्रमांक-12 पर 27 मई (बुधवार) को बकरीद की छुट्टी घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश में बकरीद 28 मई (गुरुवार) को मनाई जाएगी, इसलिए 27 मई की छुट्टी को रद्द करते हुए 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

इस आदेश के तहत 28 मई को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक और अन्य सार्वजनिक संस्थान बंद रहेंगे। जारी आदेश में कहा गया कि 17 नवंबर 2025 की विज्ञप्ति संख्या-671/3-2025-39(2)/2016 को संशोधित माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बकरीद की छुट्टी को लेकर जारी संशोधित आदेश की प्रतिलिपि सभी प्रमुख विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, उच्च न्यायालय, आरबीआई और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।

सीएम योगी का आदेश- सड़क पर नहीं होगी नमाज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 मई को कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक में बकरीद को लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बकरीद पर सार्वजनिक स्थलों या सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नमाज केवल परंपरागत निर्धारित स्थलों पर ही पढ़ी जाएगी। किसी भी स्थिति में सड़क मार्ग अवरुद्ध नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी।

कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही की जाएगी। किसी भी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। साथ ही कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। खुले में मांस की बिक्री और अवैध स्लॉटर हाउसों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है।

सरकार का संदेश- शांतिपूर्ण तरीके से मनाए त्योहार

योगी आदित्यनाथ सरकार ने संदेश दिया है कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण व व्यवस्थित तरीके से मनाया जाए। योगी सरकार ने पहले भी त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। इस बार भी सख्ती से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या विवाद न हो। सरकारी आदेश के मुताबिक, अब यूपी में 28 मई को बकरीद की छुट्टी होगी।

ये भी पढ़ें

‘बाथरूम में कैमरा लगाकर वीडियो बनाए’, गर्भवती पत्नी को पीटा’, पति की करतूत जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे
आगरा
Woman Harassment

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बकरीद

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 May 2026 09:12 pm

Published on:

26 May 2026 08:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Eid-ul-Adha 2026: UP में बकरीद की छुट्टी का कन्फ्यूजन खत्म, सरकार ने 28 मई को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UPSSC Pharmacist Exam: अब 29 जून को होगी फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा, पुरानी तारीख टली

UPSSC Pharmacist Exam
लखनऊ

‘ऐसे ही जीतेंगे 403 सीटें?’ कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश के दावे पर भड़के ओपी राजभर; लगाया गंभीर आरोप

OP Rajbhar
लखनऊ

सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- चोरी का नया मॉडल…ढाई करोड़ की कार वाले उठा ले गए 45 रुपए का गमला

CM Yogi
लखनऊ

UP में बिजली कटौती पर बवाल: अखिलेश ने सरकार पर निकाली भड़ास, CM योगी बोले- जिनके समय में तार पर कपड़े सूखते थे, अब वे सवाल कर रहे हैं

cm yogi and akhilesh yadav
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, एक दिन में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भाग-दौड़ से मिलेगी राहत

CM Yogi
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.