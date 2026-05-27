27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

CM योगी को अखिलेश का तीखा जवाब, कहा- अगले चुनाव में जनता BJP को अच्छे से धो-पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी

उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती (Power Cuts in Uttar Pradesh) की समस्या पर सियासी गलियारे में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूपी में बाधित हो रही बिजली सप्लाई (Power Supply Interrupted) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav) आमने-सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के बयान पर तीखा पलटवार किया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 27, 2026

cm yogi and akhilesh yadav

अखिलेश और CM योगी ने एक-दूसरे पर कटाक्ष किया (Image: Patrika)

बिजली कटौती (Power Cuts) की समस्या पर उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। यूपी में बिजली कटौती की समस्या (Power Cuts Problem) पर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। CM योगी ने बीते दिन बिजली कटौती की समस्या पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) ने सीएम योगी (CM Yogi) को करारा जवाब दिया है।

अखिलेश बोले- जनतना BJP को धो-पटककर सुखा देगी

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सीएम योगी को करारा जवाब दिया है। अखिलेश ने 'X' पर लिखा- शुक्र है उत्तर प्रदेश के 'असफल मुख्यमंत्री' ने ये नहीं कहा कि इस 'महा विद्युत आपदा' के पीछे दिल्ली वालों के भेजे हुए दूत की साजिश है। ये स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री आते नहीं हैं या बुलाए नहीं जाते हैं।

अखिलेश ने आगे लिखा- अगर मंत्री आते हैं तो माननीय से अनुरोध है कि उनके 'कंधे पर हाथ रखकर' एक तस्वीर आप पोस्ट कर दीजिए, जनता को आपकी 'आपसी गर्मी' से तो राहत मिल जाएगी, क्योंकि जनता ने आप दोनों को कभी एकांत में साथ देखा नहीं। भाजपा राज में बिजली के सब-स्टेशनों पर PAC लगती है और विधायक-सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखकर, जनता के आक्रोश से बचने का कायराना काम करते हैं। भाजपा में अब करेंट नहीं रहा।

CM योगी ने बयान पर अखिलेश ने दिया जवाब

अखिलेश यादव ने बिजली की समस्या को लेकर दिए गए सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल, सीएम योगी ने कहा था- जिनके शासन में सप्ताह के हिसाब से बिजली मिलती थी, जिनके समय में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। अब वे भी ऊर्जा संकट पर सवाल उठा रहे हैं।

सीएम योगी ने दावा किया कि सपा के शासन में ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण बिजली वितरण होता था। CM योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पिछले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं और नई परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है।

CM ने अखिलेश के पोस्ट पर दिया था बयान

UP में बिजली कटौती की समस्या पर अखिलेश यादव ने 'X' पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा- उत्तर प्रदेश में असहनीय 'महा विद्युत आपदा' की वजह से लगातार बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए भयभीत भाजपाई विधायक-सांसद दिखावटी चिट्ठी के रूप में जिस 'कागजी कवच' से खुद को बचाना चाह रहे हैं, वो चिट्ठी दरअसल अपनी सरकार को लिखा कोई 'जन हित का पत्र' नहीं है, बल्कि भाजपा रूपी डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनावों में टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र है।

ये भी पढ़ें

Eid-ul-Adha 2026: UP में बकरीद की छुट्टी का कन्फ्यूजन खत्म, सरकार ने 28 मई को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश
लखनऊ
Bakrid 2026 holiday

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

political

political news

SP national president Akhilesh Yadav

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 May 2026 03:23 pm

Published on:

27 May 2026 03:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CM योगी को अखिलेश का तीखा जवाब, कहा- अगले चुनाव में जनता BJP को अच्छे से धो-पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

22 राजभरों की हत्या के पोस्टर पर बिफरे ओम प्रकाश राजभर, बोले- दम है तो कातिलों के नाम भी लिखो

UP Latest News, OP Rajbhar Poster Controversy
लखनऊ

पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की बारी! 6 महीने तक बढ़ सकता है कार्यकाल

panchayat chunav update gram pradhan may appointed administrators continuous talks with op rajbhar
लखनऊ

UPSSC Pharmacist Exam: अब 29 जून को होगी फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा, पुरानी तारीख टली

UPSSC Pharmacist Exam
लखनऊ

Eid-ul-Adha 2026: UP में बकरीद की छुट्टी का कन्फ्यूजन खत्म, सरकार ने 28 मई को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश

Bakrid 2026 holiday
लखनऊ

‘ऐसे ही जीतेंगे 403 सीटें?’ कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश के दावे पर भड़के ओपी राजभर; लगाया गंभीर आरोप

OP Rajbhar
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.