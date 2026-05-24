तो जनशक्ति जनता दल करेगी बीजेपी से गठबंधन! जानें अपनी पार्टी को लेकर तेज प्रताप यादव का स्टैंड, कॉकरोच पार्टी पर भी कही बड़ी बात

उन्होंने कहा है कि युवाओं को कॉकरोच बोला गया और युवाओं को वह पहले से ही समर्थन देते आए हैं। जीवन में हमेशा आगे बढ़ाने वाले युवाओं और नौजवानों को उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यदि देश में कॉकरोच पार्टी आंदोलन कर दे तो सरकार हिल सकती है। युवा जब जोर लगाता है तो वह क्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को कहां से फंडिंग किया जा रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि फंडिंग हो रही है तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए।