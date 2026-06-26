‘बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ, केवल सनातन को बदनाम किया जा रहा’, राम मंदिर में कथित चंदा चोरी विवाद पर ब्रजेश पाठक

उप-मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यदि किसी भी तरह से चंदा चोरी हुई है तो सरकार ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि मदरसों के नाम पर बाहर से आने वाले फंड के बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। इन फंड के नाम पर टेरर फंडिंग होती है, इस बारे में भी कोई सवाल नहीं पूछता। विपक्ष के लोग इस बात का जवाब दें कि बाबरी मस्जिद के नाम पर आने वाले चंदे के बारे में आजतक किसी ने सवाल क्यों नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने आज तक एक बार भी बाबरी मस्जिद के नाम पर आने वाले चंदे के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा और राम मंदिर पर दिन रात सवाल पूछ रहे हैं।