मिर्जापुर में पति के दूसरी शादी के शक में मां ने 3 बच्चों को दिया जहर, फिर खुद भी खाया, मां और बेटी की मौत

वहीं, अस्पताल में इलाज के दौरान कुसुम और उसकी बेटी राधिका ने दम तोड़ दिया, जबकि मधु और सत्या का इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों बच्चों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुसुम का पति धर्मेंद्र धरिकार शिकोहाबाद में रहकर मजदूरी करता है। कुछ दिन पहले वह गांव आया था। महिला को शक था कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और इसी कारण वह उसपर और बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच 12 जुलाई को संतनगर थाना क्षेत्र के शीतलगढ़ गांव में पंचायत हुई थी। पंचायत में समझौते के तहत तय हुआ था कि धर्मेंद्र अगले दिन पत्नी को अपने साथ ले जाएगा।