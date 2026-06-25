मिर्जापुर में डीसीएम की टक्कर से 3 साल की बच्ची समेत दो लोगों की मौत, बाइक सवार घायल

घटना की जानकारी होने के बाद पड़री थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बाइक और डीसीएम को कब्जे में ले लिया। वहीं, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने इस बाबत स्थानीय लोगों से जानकारी जुटा ली है और पीड़ित के परिजनों को पूरे मामले से अवगत करा दिया है। थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि फिलहाल डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया है। सीसीटीवी के माध्यम से उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा लिखित रूप से तहरीर मिली है जिसके बाद डीसीएम चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।