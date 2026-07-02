‘जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, मुझे गालियां पड़ रही हैं’, बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को फोन पर मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने लगाई फटकार

मिर्जापुर के नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को फोन पर फटकार लगाई है। उन्होंने चीफ इंजीनियर से कहा कि जिले में 12-12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। भीषण गर्मी से जनता त्राहि त्राहि कर रही है और विधायक होने के नाते लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। उन्होंने अधिकारी से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं, लेकिन विभाग 12 घंटे भी बिजली सप्लाई नहीं दे रहा है। उन्होंने अधिकारी को चेतावनी दी है कि चार दिन बाद सीएम योगी मिर्जापुर पहुंच रहे हैं, वह लिखित रूप से बिजली विभाग की शिकायत करेंगे।