बीजेपी विधायक ने अधिकारी को लताड़ा, बोले – बिना लात खाए समझ नहीं आता, पानी नहीं आ रहा तो कनेक्शन-कनेक्शन?

इस वायरल वीडियो को लेकर सवाल पूछे जाने पर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि वह गांव में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत जान पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारियों ने उनसे झूठ बोला। इसी बात से उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि वह जनता की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि मैंने कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक का समय दिया है, यदि 30 अप्रैल तक पानी की सप्लाई चालू नहीं हुई तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।