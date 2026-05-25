दोस्त की नाबालिग गर्लफ्रेंड से बनाना चाहता था संबंध, विरोध करने पर दोस्त संग मिलकर की हत्या, मिर्जापुर पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया है कि पकड़ा हुआ आरोपी अजय बिन्द है जो मड़िहान के सुखनई का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी को तुरंत ही पुलिस की जीप में बैठकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं, डॉक्टरों की देखरेख में आरोपी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक खोखा और एक जिन्दा कारतूस व एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से एक गमछा भी बरामद किया गया है, जिससे उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाने पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसकी बाइक को सीज कर दिया है।