मिर्जापुर का मर्चेंट नेवी का अफसर अमेरिका में लापता, हिरासत में लिए जाने की खबर, परिवार लग रहा दूतावास के चक्कर

बताया जा रहा है कि मनीष द्विवेदी एक शिपिंग कंपनी में काम करते हैं और जहाज के साथ अमेरिका गए थे। वहीं पर 6 में को वह अपने साथियों के साथ डेलावेयर राज्य स्थित कनकॉर्ड मॉल घूमने गए थे। उनके साथ गए उनके तीन साथी वापस लौट आए लेकिन मनीष वापस नहीं आए। बाद में उनके साथियों ने बताया कि अमेरिकी पुलिस ने मनीष को हिरासत में लिया है। वहीं, कंपनी के वकील जोश ने एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने मनीष को हिरासत में ले लिया है। वकील ने पत्र में दावा किया है कि मनीष के ऊपर किसी व्यक्ति के साथ अनुचित स्पर्श करने का आरोप लगाया गया है और उन्हें डेलावेयर स्टेट पुलिस की बैरक नंबर एक में रखा गया है। इस बात की जानकारी होने के बाद परिवार चिंतित है और परिवार के सामने असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है।