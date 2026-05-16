‘किसी और से की शादी तो मुश्किल होगी’, मिर्जापुर में लड़की के घर पहुंचे सिरफिरे आशिक की धमकी

मिर्जापुर: जिगना थाना क्षेत्र में एक युवती को एक सरफिरे आशिक ने धमकी दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी उसके घर पहुंचा और कहीं और शादी करने पर दूल्हे को जान से मारने की धमकी दी है। वहीं, आरोपी युवक ने लड़की के भाई के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर वह वहां से भाग निकला। वहीं पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है।