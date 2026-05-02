शहनाई के बीच गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट! मिर्जापुर में जयमाल के दौरान युवक का मर्डर, लहूलुहान मिली लाश

Youth Murder Mirzapur:उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। देहात कोतवाली क्षेत्र के रानीबारी गांव में एक शादी समारोह के दौरान जयमाल कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच पास के राजापुर गांव से आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयमाल के दौरान शोर-शराबा और जश्न के माहौल में किसी को गोली चलने की भनक तक नहीं लगी, जिससे घटना ने और भी सनसनी फैला दी।