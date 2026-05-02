2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मिर्जापुर

शहनाई के बीच गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट! मिर्जापुर में जयमाल के दौरान युवक का मर्डर, लहूलुहान मिली लाश

Mirzapur News: मिर्जापुर में शादी समारोह के दौरान जयमाल के बीच एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शोर-शराबे के कारण किसी को फायरिंग का पता नहीं चला। घटना के बाद खुशियां मातम में बदल गईं।

2 min read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Mohd Danish

May 02, 2026

mirzapur wedding shooting youth murder

शहनाई के बीच गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट!

Youth Murder Mirzapur:उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। देहात कोतवाली क्षेत्र के रानीबारी गांव में एक शादी समारोह के दौरान जयमाल कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच पास के राजापुर गांव से आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयमाल के दौरान शोर-शराबा और जश्न के माहौल में किसी को गोली चलने की भनक तक नहीं लगी, जिससे घटना ने और भी सनसनी फैला दी।

जयमाल के शोर में दब गई गोली की आवाज

शुक्रवार रात गुलाब के पुत्र सूरज की शादी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। सभी लोग जयमाल कार्यक्रम में व्यस्त थे और दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। इसी दौरान घर से सटे रेलवे ट्रैक के पास अजय (23) को किसी ने गोली मार दी। समारोह में बज रहे डीजे और भीड़-भाड़ के कारण किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, जिससे हमलावर आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।

रेलवे ट्रैक के पास मिला शव, मची अफरातफरी

घटना का खुलासा तब हुआ जब कुछ लोग लघुशंका के लिए घर के पास रेलवे ट्रैक की ओर गए। वहां अजय का शव पड़ा देखकर उन्होंने शोर मचा दिया। इसके बाद शादी समारोह में अफरातफरी मच गई और खुशियों का माहौल पलभर में दहशत में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

जमीन विवाद बना हत्या की वजह

मृतक अजय के पिता भूतनाथ ने आरोप लगाया है कि उनके घर के पास की आबादी की जमीन को लेकर रानीबारी गांव के बुनेला से विवाद चल रहा था। बुनेला ने पहले भी धमकी दी थी और उसी ने उनके बेटे की गोली मारकर हत्या की है। परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस की कार्रवाई

एएसपी सिटी के अनुसार, सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि अजय, पुत्र भूतनाथ रैदास, की गोली मारकर हत्या की गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी बुंदेला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 May 2026 10:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / शहनाई के बीच गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट! मिर्जापुर में जयमाल के दौरान युवक का मर्डर, लहूलुहान मिली लाश

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: संजू सैमसन पर होंगी सब की नज़रें, यहां देखें इस मैच की संभावित प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मिर्जापुर हादसा अपडेट: ट्रेलर- बोलेरो, ट्रक- अल्टो कार… चार गाड़ियों की आपस में टक्कर 8 जिंदा जले, 11 मौत

हादसा के बाद जानकारी देती पुलिस अधिकारी फोटो सोर्स विभाग
मिर्जापुर

मिर्जापुर में मौत का तांडव: ट्रक की टक्कर से धधकी बोलेरो, चीखने का भी नहीं मिला मौका, जिंदा जल गए 6 लोग

mirzapur dramandganj car fire accident
मिर्जापुर

शादी से पहले भागा दूल्हा, पिता ने बारी-बारी से 3 बेटों के नाम किए आगे, सात फेरे के बाद भी नहीं हुई विदाई

Mirzapur ajab shaadi, Mirzapur wedding news, dulha bhaga shaadi se pehle, Mirzapur bride groom case, UP weird marriage case, 1 dulhan 4 dulhe, Mirzapur latest news, barat farar news, UP viral shaadi case, Mirzapur Hindi news
मिर्जापुर

मिर्जापुर में बिजली के पोल से टकराई बाइक, बहनोई की मौत, साला घायल

बच्चे समेत 3 की मौत (photo source- Patrika)
यूपी न्यूज

मिर्जापुर में स्नान करने गईं दो लड़कियां डूबी, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

मिर्जापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.