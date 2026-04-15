मिर्जापुर में स्नान करने गईं दो लड़कियां डूबी, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

जानकारी के मुताबिक, चेकसारी गंगा घाट पर बुधवार की सुबह 11 बजे के आसपास दो किशोरियां नहाने गई हुई थी। इसी दौरान दोनों अचानक गहरे पानी में चली गईं। गहरे पानी में जाने की वजह से दोनों किशोरियां डूब गईं। किशोरियों की पहचान गांव के ही निक्खेलाल की पुत्री अंशिका (14) और सुरेंद्र यादव की पुत्री रंजना (15) के रूप में हुई है।