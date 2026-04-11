गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा मिर्जापुर, अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात

अस्पताल में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद रिंकू सिंह के शव को कटरा कोतवाली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर उनके चाहने वाले लोग एकत्रित हो गए हैं और आक्रोषित हैं। पुलिस उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जल्द ही मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।