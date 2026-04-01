मिर्जापुर में बिहारी के भेष में बांग्लादेशी! घर के भेदी ने ढहा दी लंका, ऐसे खुला राज

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बांग्लादेश में उनकी पहचान एक दलाल के साथ हुई थी, जिसने चारों को सीमा पार कराया और वे पश्चिम बंगाल के रास्ते ट्रेन से आगरा गए। इस दौरान वे काम की तलाश कर रहे थे। इसके बाद उन्हें मिर्जापुर में क्रेशर प्लांट में नौकरी की बात पता चली। यहां आने के बाद चारों आरोपी क्रेशर प्लांट में काम करने लगे। प्लांट के मालिक ने बताया कि आरोपियों ने भारतीय नागरिक होने का प्रमाण उन्हें सौंपा था और उनके पास आधार कार्ड थे। इसके साथ ही उन्होंने पैन कार्ड भी बनवा रखे थे, जिससे यह लगा कि वे भारतीय हैं और उन्हें कम पर रख लिया गया।