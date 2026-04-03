हरसिंहपुर-विंध्याचल को जोड़ने वाला प्लाटून पुल क्षतिग्रस्त, MLA रत्नाकर मिश्रा ने किया था उद्घाटन, अधिकारी से बोले- छीछा लेदर हो रहा

घटना का वीडियो सामने आने के बाद विधायक रत्नाकर मिश्रा ने संबंधित विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई है। उन्होंने इसके मरम्मत के लिए अधिकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि यदि नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारी को फोन कर कहा कि फूल टूट जाने के बाद हम लोगों का छीछा लेदर हो रहा है। वहीं, अधिकारी ने बताया कि पानी के अचानक बढ़ जाने की वजह से यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद विधायक रत्नाकर मिश्रा ने इसे तुरंत चालू करने को कहा है। वहीं, अधिकारियों के दिए गए जवाब से भी रत्नाकर मिश्रा संतुष्ट नजर नहीं आए और उन्होंने कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली।