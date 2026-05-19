मिर्जापुर में 75 लाख की शराब संग 3 तस्कर गिरफ्तार, लग्जरी कार से हो रही थी तस्करी, बिहार में होनी थी डिलीवरी

इस मामले में पुलिस ने अहरौरा थाने पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि वे तीनों कारों के नंबर प्लेट को बदलकर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब को वाहन में छुपा कर बिहार ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि बिहार में शराब की खेप को ऊंचे दाम पर बेचना था। इसी इसी दौरान पुलिस में घेराबंदी की और कार से आ रहे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कारों को यही तीनों आरोपी चला रहे थे।