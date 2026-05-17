17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मिर्जापुर

मिर्जापुर में ट्रेलर की चपेट में आने से दंपति की गई जान, हादसे में बचे बच्चे माता-पिता का शव देख हुए बेसुध

महुली चौराहे पर एक ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है की सरिया के रहने वाले गौतम अपनी पत्नी फुल व बेटे और बेटी के साथ अहरौरा बाज़ार से बाइक से घर की तरफ लौट रहे थे...

2 min read
Google source verification

मिर्जापुर

image

Vijendra Mishra

May 17, 2026

Mirzapur accident

Pc-patrika

मिर्जापुर: जिले के शक्तिनगर मार्ग पर महुली चौराहे के समीप रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस सडक हादसे में बाइक सवार दंपति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सड़क के किनारे उछलकर गिरने से दो बच्चे बाल-बाल बच गए। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

बाजार से घर लौट रहे थे पति-पत्नी

जानकारी के मुताबिक, महुली चौराहे पर एक ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है की सरिया के रहने वाले गौतम अपनी पत्नी फुल व बेटे और बेटी के साथ अहरौरा बाज़ार से बाइक से घर की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान जब बाइक महुली चौराहे के पास पहुंची तो सोनभद्र की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में पति-पत्नी ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गए, जबकि बाइक पर सवार उनके दोनों बच्चे उछलकर सड़क के किनारे गिर गए, जिससे उनकी जान बच गई, जबकि दंपति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना

माता-पिता की मौत होने के बाद सड़क के किनारे बच्चे बैठकर फूट-फूट कर रोने लगे और बेसुध हो गए। यह मंजर देखकर आसपास के लोगों का कलेजा फट गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बच्चों को बिलखता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची ने काफी मशक्कत के बाद टेलर के पहिए के नीचे से दंपति के शव को बाहर निकाल कर कब्जे में ले लिया। वहीं दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

परिजन ने पुलिस को दी तहरीर

सड़क दुर्घटना होने के बाद ट्रेलर चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सूचित किया था कि ट्रेलर अनियंत्रित होकर बाइक को अपनी चपेट में ले लिया है और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल, चालक की तलाश की जा रही है। इस हादसे में दो बच्चे बाल बाल बच गए हैं। मृतक के परिजनों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और बच्चों को उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दंपति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, ट्रेलर को भी कब्जे में लेकर फरार उसके चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि परिजन की तरफ से तहरीर सौंपी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 May 2026 12:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / मिर्जापुर में ट्रेलर की चपेट में आने से दंपति की गई जान, हादसे में बचे बच्चे माता-पिता का शव देख हुए बेसुध

बड़ी खबरें

View All

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘किसी और से की शादी तो मुश्किल होगी’, मिर्जापुर में लड़की के घर पहुंचे सिरफिरे आशिक की धमकी

Kanpur, Extortion, Ravatpur, Vinayakpur, CrimeNews, UttarPradesh, PoliceCase, LandDispute, ThreatCase, BreakingNews
मिर्जापुर

असलहा तस्कर गैंग का सरगना चढ़ा मिर्जापुर पुलिस के हत्थे, 25 हजार का था इनाम, दाहिने पैर में लगी गोली

Kanpur, Extortion, Ravatpur, Vinayakpur, CrimeNews, UttarPradesh, PoliceCase, LandDispute, ThreatCase, BreakingNews
मिर्जापुर

यूपी के ‘मटका मैन’ घनश्याम सिंह मौर्य: 52 की उम्र में 100 किमी तक बांटते पानी, आज है ‘टोटो’ की जरूरत

Matka Man Mirzapur, Ghanshyam Singh Maurya,Mirzapur water service story
मिर्जापुर

शादी में बिन बुलाए मेहमान बनकर मत जाना! जयमाल के समय हुआ बड़ा कांड; मिर्जापुर में की गई गोली मारकर हत्या

major incident occurred during wedding jaimala ceremony man shot dead in mirzapur
मिर्जापुर

शहनाई के बीच गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट! मिर्जापुर में जयमाल के दौरान युवक का मर्डर, लहूलुहान मिली लाश

mirzapur wedding shooting youth murder
मिर्जापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.