मिर्जापुर में ट्रेलर की चपेट में आने से दंपति की गई जान, हादसे में बचे बच्चे माता-पिता का शव देख हुए बेसुध

सड़क दुर्घटना होने के बाद ट्रेलर चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सूचित किया था कि ट्रेलर अनियंत्रित होकर बाइक को अपनी चपेट में ले लिया है और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल, चालक की तलाश की जा रही है। इस हादसे में दो बच्चे बाल बाल बच गए हैं। मृतक के परिजनों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और बच्चों को उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दंपति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, ट्रेलर को भी कब्जे में लेकर फरार उसके चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि परिजन की तरफ से तहरीर सौंपी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।