शादी में बिन बुलाए मेहमान बनकर मत जाना! जयमाल के समय हुआ बड़ा कांड; मिर्जापुर में की गई गोली मारकर हत्या

घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। राजापुर गांव के रानीबारी मजरे में गुलाब चंद्र के बेटे सूरज की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। जयमाल की रस्म चल रही थी और डीजे की तेज आवाज के बीच अचानक एक युवक को गोली मार दी गई। शोर-शराबे के कारण फायरिंग की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, जिससे मौके पर मौजूद लोग तुरंत कुछ समझ नहीं सके।