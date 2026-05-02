तीन बेटियों के सामने ही बाप ने मां को काट डाला; खून से सने हाथों को घर पर ही धोया! मेरठ में झूठ की कहानी का पर्दाफाश

पुलिस जांच के मुताबिक, गुरुवार रात गर्मी के कारण परिवार कमरे के बाहर टीन शेड में सोया था। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 6 बजे कौसर अपनी तीनों बेटियों को लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद साकिब भी कमरे में पहुंचा, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद साकिब ने पेपर कटर से कौसर का गला रेत दिया। इसके बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की और खून से सने हाथ घर में ही धोए।