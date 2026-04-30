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योगी राज में इंसाफ की गुहार: मेरठ में ठगी का शिकार पूर्व फौजी रोते हुए बोला- मेरे साथ न्याय करो

Meerut Fraud Case: मेरठ के कंकरखेड़ा में पूर्व सैनिक से नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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मेरठ

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Mohd Danish

Apr 30, 2026

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योगी राज में इंसाफ की गुहार | Image - X/@ANI

Ex-Army Job Scam:उत्तर प्रदेश के मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक पूर्व सैनिक को नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ढाई लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विश्वास जीतकर ऐंठी गई बड़ी रकम

पीड़ित सोहनवीर, जो कि न्यू अशोकपुरी के निवासी और पूर्व सैनिक हैं, ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर प्रवीण कुमार और राजकुमार नाम के दो व्यक्ति आए थे। दोनों ने उनके बच्चों को नगर निगम में क्लर्क की नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। उनकी बातों में आकर सोहनवीर ने ढाई लाख रुपये नगद दे दिए।

समय बीतने पर भी नहीं मिली नौकरी

जब तय समय बीत गया और नौकरी नहीं लगी, तो पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे। आरोप है कि दोनों व्यक्तियों ने रकम लौटाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने न्याय के लिए कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

कप्तान दफ्तर तक पहुंची पीड़ित की गुहार

पीड़ित ने पहले थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया, फिर कप्तान दफ्तर में शिकायत की और अंत में दोबारा थाने में आवेदन किया। लगातार प्रयासों के बाद 29 अप्रैल को कंकरखेड़ा थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

न्याय की मांग को लेकर भावुक हुआ पूर्व सैनिक

दर्ज मुकदमे में पीड़ित ने भावुक होकर कहा कि यदि उसकी शिकायत गलत है तो उसे जेल भेज दिया जाए, लेकिन अगर सही है तो आरोपियों को सख्त सजा दी जाए। उसने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उसे न्याय मिलना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की धोखाधड़ी करने की हिम्मत न कर सके।

तहरीर के आधार पर दर्ज हुआ केस

इस मामले में पुलिस ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।

पीड़ित को अब जल्द न्याय की उम्मीद

मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति नौकरी के नाम पर किसी को ठगने की हिम्मत न कर सके। वहीं पीड़ित पूर्व सैनिक को अब पुलिस और प्रशासन से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है, जिससे उसे और उसके परिवार को राहत मिल सके।

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Published on:

30 Apr 2026 06:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / योगी राज में इंसाफ की गुहार: मेरठ में ठगी का शिकार पूर्व फौजी रोते हुए बोला- मेरे साथ न्याय करो

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