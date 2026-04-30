योगी राज में इंसाफ की गुहार: मेरठ में ठगी का शिकार पूर्व फौजी रोते हुए बोला- मेरे साथ न्याय करो

मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति नौकरी के नाम पर किसी को ठगने की हिम्मत न कर सके। वहीं पीड़ित पूर्व सैनिक को अब पुलिस और प्रशासन से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है, जिससे उसे और उसके परिवार को राहत मिल सके।